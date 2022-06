ELE TA COM TUDO: A Popularidade de Bolsonaro impressionou até os agentes de segurança nos EUA

- Publicidade -

Com o mundo observando o Brasil, com toda a pressão sobre o Chefe do Executivo, sobre uma enxurrada de fake News, e lutando contra uma eminente possibilidade de uma futura eleição fraudada, Jair Bolsonaro cresce, e arrasada multidões por onde passa.

Segundo informações que correm rapidamente nas redes, os agentes norte-americanos designados a ajudar a equipe de segurança de Jair Bolsonaro, durante sua estadia na Flórida, teriam ficado impressionados com a grande popularidade de nosso presidente, tal o assédio sobre ele em sua movimentação pelas ruas, durante encontro com o povo e na gigantesca motociata realizada para homenageá-lo.

As novas imagens que chegam dos EUA, gravadas por apoiadores e divulgadas nos mais diversas plataformas de mídias sociais, realmente impressionam e mostram os agentes abrindo caminho entre o povão.

São milhares de pessoas, a maioria brasileiros que vivem nos Estados Unidos, emocionados e esperançosos de poder voltar a um país verdadeiramente livre e sem mais a ameaça dos planos maquiavélicos traçados pelos esquerdopatas nos porões do Foro de São Paulo.

Fonte/ Jornal da Cidade online