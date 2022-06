Educação reúne gestores escolares de Rio Branco para alinhar distribuição de uniformes

- Publicidade -

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), promoveu uma reunião com os gestores de escolas de Rio Branco na manhã desta segunda-feira, 20, no auditório de sua sede na capital, para alinhar os últimos detalhes sobre a distribuição dos vales que darão direito aos uniformes escolares, distribuídos gratuitamente.

Na ocasião, o secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, esclareceu os trâmites da operação e se disponibilizou a tirar as dúvidas dos gestores.

Atualmente, a rede estadual conta com cerca de 145 mil alunos. Cada estudante, seja do ensino fundamental ou médio, terá direito a duas blusas e uma calça. No caso dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, também haverá um short para os meninos ou um short-saia para as meninas.

“Este é o momento de alinhar e ouvir cada gestor para que cada aluno receba seu uniforme”, pontuou o secretário. Este ano, os pais ou responsáveis deverão ir até a escola para retirar o vale e se dirigir até a malharia credenciada mais próxima para requisitar a confecção das peças.

No caso das escolas da zona rural, para que os pais não precisem ir até a cidade para retirar os uniformes, cada gestor deverá organizar visitas das equipes das malharias credenciadas às unidades escolares.

Para o gestor da Escola Cívico-Militar Wilson Barbosa, Albernilde Ramos, o momento de alinhamento foi de fundamental importância. “Poder ter esse momento com o secretário e com a equipe da secretaria é ímpar”, avaliou.

A aquisição dos uniformes escolares faz parte do Programa de Compras Governamentais (Comprac), que visa fomentar a geração de emprego e a distribuição de renda no Acre.

Com o credenciamento das malharias, além de beneficiar os alunos da rede estadual com a distribuição dos uniformes de forma gratuita, o governo possibilita a democratização da participação das indústrias acreanas interessadas no fornecimento de produtos e serviços para o Estado, garantindo iguais condições na distribuição de demandas e de contratação.