Educação realiza vistoria da merenda nas escolas

O secretário de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Aberson Carvalho, realizou nesta quarta-feira, 15, uma visita às escolas de Rio Branco para realizar uma vistoria das merendas que estão sendo servida aos estudantes. Foram visitas surpresas para averiguar o cardápio e também os estoques.

As visitas do secretário ocorreram nas escolas Paulo Freire, localizada no bairro Belo Jardim, no Segundo Distrito da cidade, na escola Duque de Caxias, que também fica no Belo Jardim, além da escola Raimundo Hermínio de Melo, localizada no bairro Raimundo Melo.

De acordo com o secretário, a recomendação do governador Gladson Cameli é para que se possa implementar o segundo prato, ou prato extra, para reforçar a merenda escolar dos alunos. “E nós estamos fazendo isso, as escolas estão recebendo a merenda reforçada, além do prato de entrada, também o prato de comida”, afirmou.

Na oportunidade, além de visitar a cozinha das escolas e os depósitos onde os alimentos são armazenados, também conversou e dialogou com os professores e os alunos. Na escola Paulo Freire, inclusive, anunciou o início da reforma e revitalização do espaço, que iniciará em breve.

“A gente veio conferir o que está tendo, já temos o costume de visitar as nossas escolas e estamos acompanhando essa questão da merenda, porque entendemos que o aluno precisa estar bem alimentado para ter uma tranquilidade para estudar. Além disso, temos concluído diversas reformas e agora vamos entrar na escola Paulo Freire, além da escola Boa União”, destacou o gestor.

A professora Maria do Socorro de Souza, diretora da escola Paulo Freire, fez questão de agradecer a visita do secretário Aberson Carvalho e informou que nas duas últimas semanas o cardápio melhorou bastante. “Estamos cumprindo esse cardápio e a gente agradece essa parceria com a Secretaria de Educação, que está nos ajudando a fazer o melhor pelos alunos e para a nossa comunidade”, disse.

Quem também ficou contente com a visita do secretário Aberson Carvalho foi a diretora da escola Raimundo Hermínio de Melo, professora Alissandra Araújo. Sobre o cardápio ofertado pela SEE disse estar “perfeito”. “Os alunos estão encantados com a merenda que está sendo servida, está muito nutritiva e variada, sobretudo com a inserção de frutas e verduras. Tem carnes, ovos, frangos, eles tão muito satisfeitos”, relatou.

Fonte : Agência Acre