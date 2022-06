Educação do Estado promove o projeto Caravana da Ciência nas escolas da rede estadual

- Publicidade -

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e o Departamento de Inovações Educacionais, promove durante todo o mês de junho o projeto Caravana da Ciência, nas escolas da rede estadual.

O projeto iniciou nesta sexta-feira, 10, com ações na escola Tancredo de Almeida Neves, localizada no bairro da Glória, em Rio Branco, com oito turmas pela manhã e 11 turmas no período da tarde, atendendo cerca de 690 alunos nos dois turnos.

As principais atividades da Caravana da Ciência são: robótica (com e sem lego), automação, cine Ciência, ciência divertida, brincando com a ciência, jogos matemáticos, Internet das coisas, objetos inteligentes, oficinas de edição de foto e vídeos, palestra sobre segurança na Internet e cyberbullying, Astronomia dentre outras.

O objetivo da Caravana é oferecer suporte ao ensino das escolas da rede estadual com metodologias ativas, desenvolvendo ações do Departamento de Inovação dentro das escolas para que gestores, professores e alunos conheçam o que a Secretaria de Educação tem a oferecer.

O projeto piloto começou com dez escolas, atenderá cinco no mês de junho e mais cinco em setembro, fechando o projeto para avaliação e adaptação às realidades de cada escola.

O gestor da Escola Tancredo Neves, Laézio Lira, considera as atividades da Caravana da Ciência muito proveitosas, com assuntos inovadores, principalmente a robótica. “Nós vamos manter a robótica na escola, que é um projeto maravilhoso, só tenho a agradecer ao governo do estado, a SEE e ao Departamento de Inovações por ter trazido para a escola a Caravana como um projeto piloto e que deve circular por muitas escolas”,

A Caravana é um projeto contínuo e durante todo o ano de 2023 tem como meta atingir todas as escolas, fortalecendo o ensino, de acordo com a demanda que cada escola pede.

O projeto traz novas metodologias para auxiliar o professor a desenvolver melhor a sua sequência pedagógica e organizar suas aulas, para que o aluno possa aprender de uma maneira divertida e ativa, principalmente nesse período pós-pandemia que os estudantes passaram dois anos tendo aula on-line, seja pelo celular ou pelo computador.

“Nosso aluno é tecnológico e nós temos que fazer as nossas aulas também serem tecnológicas e inovadoras. Nós temos que acompanhar o processo, não dá mais para voltar. O nosso papel de Inovação é dar suporte ao ensino das nossas escolas”, explicou a professora Raquele Nasserala, chefe do Departamento de Inovações.

No sábado pela manhã, a Escola de Ensino Médio Professor Sebastião Pedrosa, localizada no Segundo Distrito, será a próxima escola contemplada com as ações da Caravana da Ciência.

O Departamento de Inovações Educacionais promove a Caravana da Ciência já se preparando para a 8ª Mostra Viver Ciência, que tem como tema A Ciência a Serviço da Vida, com essas ações e muitas outras atividades envolvendo as escolas.

A Viver Ciência deste ano contará com um ônibus da Caravana da Ciência que dará suporte às escolas distantes, no transporte dos alunos para participar da Viver Ciência, durante a realização da mostra.

Agência Acre