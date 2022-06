Educação do Estado organiza campeonato intersecretarias de futebol

- Publicidade -

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do Departamento de Esportes, realizou nesta terça-feira, 14, no auditório de sua sede, o congresso técnico para a realização do campeonato intersecretarias de futebol. O evento contou com a presença de técnicos e das equipes.

Durante o encontro, houve o alinhamento para a realização do campeonato, além dos acertos dos últimos detalhes para a organização do evento. Também foram saneadas todas as dúvidas das equipes e dos técnicos participantes.

O campeonato intersecretarias contará com a participação de servidores efetivos das mais diversas secretarias, de cargos comissionados e de trabalhadores terceirizados, tanto do governo do Estado, quanto do governo federal como também das próprias prefeituras.

A competição contará também com equipes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e de uma equipe técnica de limpeza (garis). A cerimônia de abertura acontecerá no próximo dia 22 de junho, quarta-feira, e terá a participação da Gloriosa, a banda de música da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC).

“Será um evento muito importante que envolverá todas as secretárias do governo, além de órgãos do governo federal e municipal, fazendo com que possamos realizar a integração não apenas das equipes, mas dos próprios trabalhadores”, afirmou o chefe do Departamento de Esportes da SEE, Júnior Santiago.

Fonte: Agência Acre