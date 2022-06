Educação do Estado oferece exames especiais de EJA

- Publicidade -

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do Núcleo de Exame de Certificação, oferece a aplicação de exames especiais de EJA aos jovens e adultos que não concluíram o Ensino Fundamental ou Ensino Médio em idade escolar e pretendem obter o certificado de conclusão.

Os interessados podem procurar o Núcleo de Exames de Certificação no antigo prédio do Sebrae, situado à Rua Rio Grande do Sul, nº 109, no centro de Rio Branco, portando documentos de identificação com foto (RG, Carteira de Trabalho ou Passaporte), comprovante de residência e o histórico escolar.

Os exames especiais são aplicados para candidatos que possuam, no mínimo, 15 anos completos na data de realização das provas, para certificação do Ensino Fundamental, e para candidatos que possuam, no mínimo, 18 anos completos para certificação do Ensino Médio.

O objetivo dos exames de EJA é oportunizar, gratuitamente, a obtenção dos certificados de conclusão do Ensino Fundamental e Médio aos jovens e adultos que não tiveram oportunidade de acesso à educação na idade adequada.

A realização de provas ocorre o ano inteiro, garantindo ao aluno o histórico escolar e o certificado de conclusão para fins de comprovação de escolaridade em ambas as modalidades de ensino.

O exame de EJA é a forma mais rápida de obter um certificado, pois aproveita tudo o que o aluno já estudou e até quem nunca frequentou uma escola pode fazer o exame. Mesmo sem estudar há muitos anos, dá para conseguir a certificação.

A equipe do exame realiza a análise do histórico escolar para proceder ao aproveitamento de estudos e/ou preenchimento de lacuna na vida escolar do aluno, entrega o conteúdo programático para ele estudar em casa e agenda o dia da prova, de acordo com a sua necessidade.

“A aplicação de provas é diária. O candidato leva os documentos e agenda a prova. Com a documentação apresentada, analisamos o que falta e marcamos as provas. No dia da aplicação, o candidato apresenta o documento de identificação e faz a prova”, explicou a coordenadora do Núcleo de Exames de Certificação, Claudete Cabral.

Os candidatos que fizeram o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), por exemplo, e não foram aprovados em todas as áreas do conhecimento, fazem somente as provas das áreas que faltam para a conclusão da modalidade pleiteada.

A obtenção do certificado de Ensino Fundamental ou Médio pode proporcionar alguns avanços na carreira profissional do aluno, além da satisfação pessoal e a continuidade nos estudos.