Editora quer publicar livro de Dom Phillips sobre Amazônia

- Publicidade -

A agente literária do jornalista inglês Dom Phillips e a editora Manilla Press querem seguir com o plano de publicar o livro dele sobre a Amazônia. Segundo a revista britânica The Bookseller, a agente de Dom, Rebecca Carter, espera que a obra seja recuperada e publicada.

“Eu tenho a esperança de que esse livro possa ser resgatado e publicado, e eu sei que existem muitas pessoas excelentes e qualificadas que querem ajudar para que isso aconteça, para garantir que todo o trabalho que Dom realizou, e todos os riscos que ele assumiu, não tenham disso em vão”, disse a agente literária.

Dom Phillips estava no Vale do Javari, com Bruno Pereira, para fazer a pesquisa para o livro “How to save the Amazon” (Como salvar a Amazônia). A previsão inicial era de que o livro fosse lançado em abril de 2023.

Durante a pesquisa de campo, Bruno Pereira e Dom Phillips foram assassinados, depois de terem desaparecido no dia 5 de junho.

Margaret Stead, editora da Manilla Press, por onde o livro deverá ser publicado, lamentou o ocorrido. Para ela, a publicação do livro seria também uma forma de homenagear Dom Phillips.

“Estamos profundamente chocados e consternados com as mortes de Dom Phillips e Bruno Pereira. Nossos pensamentos estão com suas esposas e familiares nesse triste momento. Todos nós que o conhecemos fomos tocados pelo brilhantismo e determinação de Dom, e com a poderosa mensagem que ele desejava transmitir em seu livro, How to Save the Amazon. Queremos muito encontrar maneiras de homenagear Dom, e sua essencial e importante mensagem.”

Fonte/ Portal Yahoo.com