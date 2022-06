Ecos da notícia nos bairros visita município de Bujari e ouve reclamações de moradores

Neste fim de semana a reportagem do site Ecos da Notícia esteve no município de Bujari para atender a reclamação dos moradores do residencial Açaí onde residem mais de 500 pessoas, lá os moradores estão vivendo um verdadeiro descaso.

As ruas estão abandonadas, no verão muitos buracos, no inverno a lama. Quando chove os moradores ficam impossibilitados de sair de casa a não ser com sacolas nos pés caso vivido pela maioria dos estudantes que vão a escola logo nas primeiras horas do dia enfrentando esse drama caótico dos últimos meses.

A reportagem entrou em contato com autoridades e ouviu a vereadora Eliane Abreu do partido dos progressistas (PP), Está em Brasília (DF) em busca de resultados para o município e disse que tomara as providências em relação as reclamações da população assim que chegar de viagem.