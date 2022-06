Dupla que assaltou presidente da Associação dos Militares é condenada pela Justiça do Acre

O juiz da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão, Gustavo Sirena, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou os presidiários Rafael Souza da Silva e Nando Silva Emídio Manchineri (foto) a quase 26 anos de prisão pela pratica de dois assaltos.

Os crimes foram executados no mesmo dia, em 13 de janeiro do ano passado. Na primeira ação a dupla invadiu a casa do presidente da Associação dos Militares do Estado Kalyl Aquino e manteve o policial e a família como reféns.

Rafael ainda teria ameaçado a matar o militar, mas, como o bandido percebeu que um vizinho estava ao telefone, a dupla desistiu do plano e fugiu. Logo em seguida, abordou um casal e roubou os telefones das vítimas na região Bom Sucesso.

Nando Manchineri, preso em outubro do ano passado durante uma ação de investigadores da Delegacia de Homicídios, foi condenado a 11 anos, 11 meses e 11 dias em regime fechado. O réu confessou a autoria dos dois crimes. Já Rafael Souza foi sentenciado a 13 anos, 6 meses e 10 dias em regime fechado.

Na mesma decisão foi negado aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Fonte: Acrenews