Dupla acusada de executar motorista de aplicativo é condenada em Rio Branco

Emerson Dias Araújo e Anderson Galdino de Souza foram condenados pela execução de Francileudo da Silva Guimarães. A decisão foi do Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditória Militar durante sessão realizada nesta quarta-feira, 22, no Fórum Criminal de Rio Branco.

Emerson Dias recebeu a maior pena: ele foi sentenciado a 28 anos, 5 meses e 11 dias. Anderson Galdino terá que cumprir 21 anos de prisão em regime fechado.

O jovem Francileudo Guimarães, de 21 anos, foi sequestrado de casa e levado para uma área de mata na Cidade do Povo. No local, foi amarrado e, sem qualquer chance de defesa, executado a tiros. O crime aconteceu 29 de agosto de 2020.

Emerso Araújo foi identificado e preso por investigadores da Delegacia de Homicídios em 27 de abril de 2021. O mandado de prisão contra Anderson Galdino foi cumprido logo em seguida também por agentes da DHPP.

A dupla não poderá recorrer da sentença em liberdade.

Fonte: AcreNews