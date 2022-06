Duas pessoas são presas com 13 quilos de drogas na estrada do aeroporto em Cruzeiro do Sul

- Publicidade -

Duas pessoas foram presas, na tarde de quarta-feira (22), ao serem pegos transportando 13 quilos de droga, entre maconha e cocaína, na AC-405, em Cruzeiro do Sul. O flagrante foi uma ação integrada entre as polícias Federal, Civil e Militar e também o Grupo Especial de Fronteira (Gefron). Os estava com a droga no carro quando transitavam na estrada do aeroporto.

Os dois foram levados para a delegacia de Cruzeiro do Sul e devem responder por tráfico de drogas. O delegado Heverton Carvalho destacou que esse foi um resultado da união das forças de segurança.

“Esses indivíduos estavam transportando drogas na estrada do aeroporto, foi feito um cerco policial, que foi possível interceptar e fazer a abordagem desses indivíduos com essa quantidade de entorpecentes que vinham trazendo de maneira bem escancarada, de uma maneira que não fizeram questão de esconder. São indivíduos com passagem nova, sem histórico recorrente, que agora vão continuar investigando e outras prisões pode ocorrer, uma vez que os aparelhos serão periciados”, disse.

Também na tarde de quarta foi feito um segundo flagrante de um homem que estava em posse de um celular que era propriedade do IBGE e que havia sido furtado recentemente. Após os trâmites legais na Polícia Federal, ele foi encaminhado ao presídio.

Fonte: G1ACRE