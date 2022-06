Dormindo dentro da canoa na ‘boca’ do Caeté, pescador escapou da boca da sucuri por um segundo

Um homem que dormia em uma pequena embarcação no Rio Iaco, em Sena Madureira, escapou por segundos de ser atacado por uma cobra sucuri. Segundo relato de moradores, a cobra, de cerca de 3 metros, estava prestes a atacar o homem.

“O cara tava dormindo alí na boca do Iaco, na boca do Caeté, e ela (a cobra) vinha pra pegar ele”, disse uma testemunha. “É um perigo, os meninos que ficam tomando banho no pé da ponte escaparam”, concluiu.

Ainda segundo relatos, o homem, quando percebeu que a cobra se aproximava, matou o animal.

Fonte: Acrenews