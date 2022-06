Dono de padaria mata padeiro a facadas após ele chegar atrasado no trabalho, diz polícia

- Publicidade -

Um padeiro foi esfaqueado e morto na padaria onde trabalhava em João Câmara, no Agreste potiguar, nesta segunda-feira (27). De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito do crime é o dono do estabelecimento, que teria se desentendido com o padeiro após ele chegar atrasado no trabalho.

A vítima foi identificada como Francisco Rogério Dantas, de 45 anos. Ele foi atingido com dois golpes de faca, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar informou que, segundo testemunhas, patrão e empregado teriam se desentendido ainda nesta segunda-feira por conta de atrasos no horário de chegada da vítima.

Após serem acionados, os militares já encontraram a vítima sem vida no estabelecimento. O proprietário fugiu.

O local do crime foi isolado pela Polícia Militar e o crime será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa Polícia Civil (DHPP).