Dono das Óticas Diniz morre aos 53 anos

O empresário Aldenir Monteiro Diniz, 53 anos, faleceu na madrugada de segunda-feira (27), vítima de um infarto.

Aldenir era uma dos proprietários das franquias da Óticas Diniz, e irmão de Arione Diniz, fundador da empresa, uma das maiores redes de óticas do Brasil.

De acordo com informações de amigos, Adenir estava em sua casa em Maceió, quando sofreu um infarto na madrugada da última segunda-feira, (27). Ele chegou a ser socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu.

O corpo do empresário está sendo velado no Cemitério Parque das Flores, na parte alta de Maceió, onde ocorre o sepultamento previsto para as 11hs desta terça-feira (28). O empresário deixa esposa e dois filhos.

Aldenir Monteiro Diniz, era dono de oito lojas, que geram uma média de 100 empregos diretos. Ele era natural do município de Catolé do Rocha na Paraíba.

Fonte/ Portal terra Brasil Notícias