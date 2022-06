Dom e Bruno: Embaixada admite erro sobre corpos achados e pede desculpas

- Publicidade -

A Embaixada do Brasil no Reino Unido pediu desculpas às famílias do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira nesta terça-feira (14). A informação é jornal inglês The Guardian.

Na última segunda-feira (13), autoridades informaram aos parentes dos desaparecidos que dois corpos foram encontrados na floresta, mas a informação foi negada pela Polícia Federal e também pela Univaja.

A Embaixada do Brasil no Reino Unido havia entrado em contato com Alessandra Sampaio, esposa de Dom, e com a família do jornalista na Inglaterra. A informação sobre a ligação havia sido confirmada pelo cunhado, Paul Sherwood.

Segundo o The Guardian, nesta terça, o embaixador enviou uma mensagem para se desculpar. “Estamos profundamente sentidos que a Embaixada tenha passado uma informação à família ontem que não se provou correta”, disseram as autoridades.

Nota da família

A família do jornalista inglês Dom Phillips emitiu uma nota após informações desencontradas sobre o paradeiro dele e do indigenista Bruno Pereira. Os dois estão desaparecidos desde o dia 5, quando transitavam pelo Vale do Javari, na Amazônia.

Na última segunda-feira (13), a família de Phillips, que vive no Reino Unido, foi contactada por Roberto Doring, deputado-chefe da missão brasileira na Embaixada em Londres. Eles foram informados sobre dois corpos encontrados na floresta Amazônia, mas que ainda não tinham passado por perícia. A esposa de Dom, Alessandra Sampaio, também foi informada sobre os corpos.

Mais tarde, organizações indígenas e a Polícia Federal desmentiram a informação. “Fomos avisamos por telefone que dois corpos foram encontrados, mas não foram identificados”, detalhou.

“Agora, às 8h30 da manhã no horário do Reino Unido, no dia 14 de junho, não temos atualização sobre essa posição e, para complicar essa situação já angustiante, fomos informados de forma confiável que a Polícia Federal brasileira contradiz esse fato”, afirma a família na nota.

A carta é assinada por Sian Phillips, irmã de Dom, Gareth Phillips, irmão, Paul Sherwood, cunhado, Helen Davies, cunhada, Domonique Davies e Rhiannon Davies, sobrinhos do jornalista.

Pertences dos desaparecidos

No último domingo (12), autoridades encontraram objetos pessoais de Bruno Pereira e Dom Phillips.

Phillips e Pereira estavam desaparecidos desde o dia 5, quando foram vistos pela última vez navegando pela Terra Indígena Vale Javari.

No local, eles conversaram com a esposa de um líder comunitário apelidado de Churrasco. Em seguida, partiram rumo a Atalaia do Norte, viagem que costuma levar duas horas, mas não chegaram ao destino.

Eles viajavam com uma embarcação nova, de 40 cavalos e 70 litros de gasolina, o suficiente para a viagem.

A área onde eles desapareceram é alvo constante de conflitos relacionados a tráfico de drogas, roubo de madeira e garimpo ilegal.

A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) deu início às buscas no domingo (5), quando os dois não chegaram ao destino final em Atalaia do Norte. No dia seguinte (6), a organização comunicou as autoridades sobre o sumiço.

Ainda segundo a Univaja, tanto Phillips quanto Pereira eram alvos constantes de ameaças de madeireiros, garimpeiros e pescadores.