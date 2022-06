Dois homens e uma mulher são presos em flagrante após assalto

- Publicidade -

Um assalto com arma branca (faca) ocorrido na noite desta quarta-feira, (22) resultou na prisão de três suspeitos pela equipe da ROTAM no Centro da Cidade de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, eles estavam em patrulhamento na região central, quando foram abordados pela vítima do roubo (assalto), em estado de choque, alegando ter sido assaltado em frente a uma Farmácia localizado próximo a Ponte Metálica, no Centro.

A vítima passou as características dos assaltantes, se tratando de dois homens e uma mulher que não tiveram nomes divulgados, mas que seriam pessoas em situações de rua.

A ROTAM saiu em busca dos assaltantes e não muito longe do local do crime, conseguiu prender os criminosos, de pose do trio estava a bolsa com documentos, dinheiro e celular da vítima.

Os assaltantes foram conduzidos a Delegacia Central de Flagrantes- DEFLA, onde ficarão em poder Justiça.

A vítima não teve ferimentos e recuperou seus pertences roubados pelo trio criminoso.