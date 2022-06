Dois casos suspeitos de varíola dos macacos são registrados em Cruzeiro do Sul

- Publicidade -

Duas mulheres que foram atendidas na Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Cruzeiro do Sul, nesta segunda-feira, 27, estão sendo monitoradas pela Vigilância Epidemiológica do município com suspeita de terem sido infectadas com a varíola do macaco. As duas apresentam lesões na pele e uma delas, que é vendedora, há cerca de duas semanas teve contato com um estrangeiro. A outra é irmã dela.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Cruzeiro do Sul, Rafaela Oliveira, cita que a coleta de material para exame de uma das mulheres foi feita na UPA e enviado para o Laboratório Central Regional do Juruá, que encaminha para Rio Branco. O material para exame da outra mulher, deverá ser coletado nesta terça,28, pela Vigilância Epidemiológica do Município.

“Neste período de 21 dias as duas pessoas serão monitoradas, os contatos sendo observados e faremos a notificação do caso suspeito ao Ministério da Saúde”, explica ela relatando que o médico que atendeu as mulheres na UPA, deu atestados médicos de 21 dias para que elas apresentem no local de trabalho.

Rafaela diz que não há motivo para pânico, mas o momento exige atenção e prevenção. “Os cuidados são parecidos com os da Covid-19, que é usar máscara e álcool em gel para evitar contato com saliva, fluidos corporais e objetos infectados”, frisa.

Além das erupções cutâneas, outros sintomas da varíola do macaco são febre e inchaço dos gânglios (linfonodos).