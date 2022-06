Doença de Lyme: entenda a condição de Justin Bieber

O cantor pop Justin Bieber precisou adiar três shows por causa de problemas dos saúde. Em 2020, ele foi diagnosticado com a doença de Lyme, uma condição que causa sintomas desagradáveis que podem durar meses ou anos.

A doença é rara no Brasil, mas frequente nos Estados Unidos e na Europa.

Afinal, o que é a doença de Lyme?

A doença de Lyme é provocada por um tipo de bactéria chamada Borrelia burgdorfer transmitida por carrapatos do grupo Ixodes.

O sintoma inicial é costuma ser o aparecimento de lesão na pele e, depois, pode causar sintomas semelhantes a uma virose, como dores na cabeça, febre e fadiga..

Sem tratamento imediato, a bactéria pode migrar da área da picada para outras partes do corpo, como o sistema nervoso, coração e articulações. Isso pode levar a uma série de sintomas persistentes, incluindo fadiga, rigidez no pescoço, fraqueza muscular e até meningite.

A doença de Lyme é diagnosticada com base nos sintomas e na possibilidade de exposição a carrapatos infectados. O tratamento é feito com a administração com antibióticos.

Sintomas por fases

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), os sinais e sintomas se diferem dependendo da fase da doença.

Veja a característica dos primeiros sinais e sintomas (3 a 30 dias após a picada do carrapato)

Febre, calafrios, dor de cabeça, fadiga, dores musculares e articulares e linfonodos inchados podem ocorrer na ausência de erupção cutânea

Erupção cutânea com eritema migratório: ocorre em aproximadamente 70 a 80 por cento das pessoas infectadas

Começa no local de uma picada de carrapato após um atraso de 3 a 30 dias (a média é de cerca de 7 dias)

Expande-se gradualmente ao longo de vários dias, atingindo até 12 polegadas ou mais (30 cm) de diâmetro

A área pode ficar quente, mas raramente coça ou dói

Às vezes, clareia à medida que aumenta, resultando em uma aparência de alvo ou “olho de boi”

Pode aparecer em qualquer área do corpo

Sinais e sintomas posteriores (dias a meses após a picada do carrapato)

Dores de cabeça severas e rigidez do pescoço

Erupções adicionais em outras áreas do corpo

Paralisia facial (perda de tônus ​​muscular ou queda em um ou ambos os lados do rosto)

Artrite com dor e inchaço nas articulações, particularmente nos joelhos e outras grandes articulações

Dor intermitente nos tendões, músculos, articulações e ossos

Palpitações cardíacas ou batimentos cardíacos irregulares

Episódios de tontura ou falta de ar

Inflamação do cérebro e da medula espinhal

Dor no nervo

Dormência ou formigamento nas mãos ou pés

Fonte: Catraca Livre