Diretora é suspeita de morder aluno de 4 anos : “Não mordi forte”

Em áudio, encaminhado ao celular do pai da criança e ouvido pela mãe, a funcionária pública admitiu a agressão. “Com certeza, mãe, eu, como diretora, não deveria ter feito o que fiz. Não mordi forte, só apertei, como quando a gente brincava, quando criança, de fazer reloginho no amiguinho que estava brincando. Só isso que eu fiz”, falou.

Na sequência, ela justifica a ação alegando que a criança foi “mal criada” com os colegas. “Infelizmente, eu tinha vontade de morder de verdade. Porque o seu filho foi muito mal criado com os coleguinhas hoje”, dizia a funcionária da rede municipal na gravação.

Além de confessar que mordeu a criança, a diretora ainda repreendeu a mãe em áudio. “E eu gostaria de fazer mais um registro com a senhora lá na escola. Tá? Me procure no horário de expediente que a gente conversa. Porque uma criança assim é complicado trabalhar, tá? Vou te dizer, bem sinceramente”.

O menino disse à mãe que a mordida doeu e ele chorou por causa dela.

O Metrópoles entrou em contato com a delegacia responsável pela investigação, que informou não poder dar mais informações sobre o assunto.

A mãe da criança informou que o menino foi transferido de escola. “Ele já está em outra escola. Não havia condições de permanecer lá”.

A redação entrou em contato com a Secretaria de Educação de Tenente Portela, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

Fonte/ Portal metropole.com