Diretor Todd Phillips confirma continuação de Coringa

A continuação que os fãs de “Coringa” (2019) tanto esperavam finalmente vai sair. A informação foi divulgada pelo diretor Todd Phillips nesta terça-feira (7), em uma publicação em sua conta no Instagram.

O post mostra foto do ator Joaquin Phoenix lendo o roteiro intitulado “Joker: Folie à Deux”: “Coringa: Loucura a dois”, escrito pela dupla Scott Silve e Phillips, mesmos autores dao primeiro filme que foi sucesso de bilheteria.

No primeiro filme foi narrada a origem do personagem vilão e arqui-inimigo do Batman, o longa ganhou o Oscar de Melhor Ator, para Phoenix e de Melhor Trilha Sonora.

Agora é aguardar para saber se o próximo filme será tão bom quanto o primeiro.

Por Portal Tucumã