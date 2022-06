Diretor Dennis Carvalho deixa a Globo após mais de 40 anos

- Publicidade -

O diretor Dennis Carvalho está prestes a deixar a Globo após mais de 40 anos.

Na última sexta-feira (10), a colunista Patricia Kogut, do O Globo, revelou que o profissional, um dos nomes mais icônicos das novelas da emissora, não vai renovar o contrato.

Assim como diversos outros artistas que eram contratados pelo canal carioca, Dennis está sendo cobiçado pelos streamings, especialmente o HBOMax, que começou a produção de novelas a todo vapor.

No currículo, o diretor tem os clássicos Dancin’ Days, Vale Tudo e Celebridade. A última novela que dirigiu foi Segundo Sol, exibida no ano de 2018. Além do trabalho por trás das câmeras, ele é ator e chegou a ter papéis em novelas que dirigiu, incluindo Babilônia, de 2015.

FORA DA GLOBO

Dispensado da Globo após 27 anos trabalhando no canal, André Marques foi flagrado tendo uma tensa conversa com Boninho, em um restaurante de um shopping de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

As informações são da colunista Fábia Oliveira, do site Em Off. De acordo com a jornalista, o ex-apresentador do ‘No Limite’ estava bem agitado, gesticulando bastante durante a conversa com o ex-chefe.

Apesar de já ter anunciado seu desligamento da Globo, André Marques continua trabalhando normalmente no canal, e fará sua última apresentação no programa ‘É De Casa’, exibido aos sábados, no dia 2 de julho. Só então ele se desligará de vez da emissora, focando em projetos pessoais.

Fonte/ Revista Contigo