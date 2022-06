Diego Alves vê time muito abaixo e diz estar em seus últimos meses no Flamengo: “Com certeza vai ser assim”

- Publicidade -

Após um semestre inteiro sem oportunidades com Paulo Sousa, Diego Alves voltou a atuar e chegou a três jogos consecutivos como titular. O deste domingo, porém, não teve praticamente nada de positivo, e o Flamengo foi amplamente dominado na derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG.

O camisa 1 admitiu que o o time esteve muito abaixo em todos os aspectos, especialmente na parte técnica.

“Envolve a parte técnica, hoje foi muito abaixo do que a gente está acostumado, talvez pela força e pelo poderio do Atlético-MG na marcação. Mas é lógico que acho que deixamos a desejar, no sentido coletivo em todos os aspectos.

“Foi um jogo muito difícil, me lembro que tivemos alguns minutos de alguns controle e algumas chegadas, mas no contexto geral não foi um grande jogo, como a gente tinha essa expectativa”.

Apesar da atuação muito ruim do Flamengo, Diego viveu uma semana positiva na questão individual. Voltou a jogar e recebeu o carinho dos torcedores. Na chegada a Belo Horizonte, foi, ao lado de Pablo, o jogador que mais tempo ficou disponível para fotos.

Questionado sobre isso, agradeceu o carinho recebido na concentração rubro-negra e admitiu estar curtindo os últimos momentos dentro de um clube que defende desde o segundo semestre de 2017.

– Posso estar vivendo meus últimos meses aqui com certeza dentro do Flamengo. Com certeza vai ser assim. Dentre os momentos que a gente passou agora, eu só tenho a agradecer o carinho da torcida e o carinho dos jogadores. Estamos aqui para ajudar o Flamengo. Nós jogadores vamos passar, vêm outros, e o Flamengo continua. Não existe essa parte individual, nunca existiu. Estamos aqui para ajudar, colocar o Flamengo onde merece com títulos e dar alegria para a torcida.