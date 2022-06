Dia dos Namorados: Expectativas dos proprietários de hotéis e Motéis de Rio Branco são grandes

No próximo dia 12 de junho é comemorado o Dia dos Namorados. Essa é a época do ano que movimenta muito a economia em vários setores do comércio.

A data não é comemorada somente por quem está em fase de namoro, mas por todos os casais.

Para os casais que pretendem comemorar fora de casa em um lugar mais reservado e tranquilo a opção é reservar uma suíte em um hotel ou motel da cidade.

Esse período é o mais esperado pelo setor moteleiro, já que os motéis e hotéis registram maior movimento de venda de serviços.

De acordo com a Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis), a expectativa para a data é sempre muito positiva.

Por isso, algumas ações foram pensadas para atrair o público padrão neste ano.

Após 2 anos de pandemia, os empresários estão empolgados e preparam pacotes especiais e promoções para os “enamorados “.

E aí? Vai levar o “mozão”?