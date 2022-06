DEU RUIM: Justiça determina cancelamento de show de Wesley Safadão e limita valor de cachês em Alagoas

- Publicidade -

O TJAL (Tribunal de Justiça de Alagoas) decidiu barrar o show do cantor Wesley Safadão que deveria acontecer no dia 12 de junho no município de Viçosa, em Alagoas. Segundo a liminar requerida pelo Ministério Público do estado, o cantor receberia R$ 600 mil pela participação no evento junino. O valor seria incompatível com a atual situação do estado.

“A apresentação do artista Wesley Safadão, de apenas uma hora, retira dos cofres públicos quantia que seria suficiente para pagar um mês de trabalho de aproximadamente 160 professores da educação básica ou 200 enfermeiros”, informa o documento.

A juíza responsável pela decisão, Juliana Batistela Guimarães de Alencar, mencionou ainda o estado de “calamidade” que Alagoas enfrenta em consequência das fortes chuvas, “fazendo contraponto com a programação de atrações musicais de valor vultoso [muito alto] para as festas juninas”.

Fonte/ Portal R7