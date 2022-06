Descomplica e Instituto Porto lançam curso preparatório gratuito para o Enem

A iniciativa é destinada para alunos do terceiro ano do Ensino Médio de escolas públicas: ao todo, são 250 vagas disponíveis e as aulas serão gravadas e ao vivo, por meio da plataforma da startup de educação. As inscrições estão abertas e estudantes de todo o Brasil podem se inscrever até o dia 10 de julho.

Quais os temas abordados

Os temas abordados durante o curso serão: ciências da natureza, ciências humanas, linguagens, matemática e redação.

E, para complementar o conteúdo da Descomplica, o Instituto Porto incluirá conteúdos ao vivo sobre caminhos e possibilidades para ingressar na universidade (Enem, Sisu, FIES e Prouni), orientação de vida e carreira e palestra sobre as profissões.

A organização também disponibilizará equipamentos e salas de aula para a realização dos estudos caso o aluno não tenha acesso à internet ou equipamentos em sua residência.

“A ação tem o objetivo de contribuir para a inserção dos alunos de escola pública no vestibular. Para isso, oferecemos um complemento relacionado aos temas abordados, visando o aumento da pontuação na prova do Enem”, diz Mirian Mesquita, gerente de Sustentabilidade da Porto.

O curso será realizado de maneira online pela plataforma da Descomplica e poderá ser acessado em qualquer horário. As aulas extras do Instituto serão programadas para o período noturno e transmitidas pelo Google Meet. As aulas começam no dia 25 de julho de 2022 e terão duração de seis meses, mas os conteúdos ficam disponíveis por um ano.

Os interessados podem se inscrever pelo site do Instituto Porto.

Fonte/ Portal EXAME