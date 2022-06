Deputado Roberto Duarte cobra UTI’s infantis para atender crianças que estão sofrendo paradas cardiorrespiratórias

O deputado estadual Roberto Duarte (Republicanos) alertou, na tribuna desta terça-feira feira, 7, na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), a sua preocupação em relação aos casos de crianças que estão sofrendo paradas cardiorrespiratórias.

De acordo com relatos, já são muitas crianças na mesma situação, sendo necessário que sejam tomadas medidas urgentes para o caso.

Na ocasião, o parlamentar citou a situação de uma criança em Mâncio Lima, que precisava de um atendimento em UTI de forma urgente e foi necessária uma grande mobilização nas redes sociais, além de procurar a Secretaria de Saúde do Estado. Outro caso, foi de um bebê, que a família que procurou a equipe do deputado.

“A situação é grave. Isso é um alerta para nossa população e para a saúde do nosso estado. Nós precisamos ter um atendimento de qualidade para essas crianças. O estado precisa fazer uma investigação para saber o que está acontecendo com nossas crianças, além de estar preparado para atender quem tanto precisa desse atendimento imediato”, disse Roberto Duarte.

O parlamentar também citou a construção de UTIS para o atendimento durante a pandemia da COVID-19 e que no momento estão desativadas, então sugeriu que se for necessário, seria ideal reativá-las. Ao todo são 9 UTIS para atender do Hospital da Criança, segundo informações estão todas estão ocupadas, as crianças que estão precisando desse atendimento estão provisoriamente na semi-UTI.

“Precisamos investigar o que está acontecendo com as crianças acreanas, peço uma atenção urgente da Secretaria de Estado de Saúde, que emita uma nota sobre o que está acontecendo e o que está sendo feito. O que não podemos é deixar essa situação se agravar cada vez mais”, cobrou Roberto Duarte.

Fonte/ A folha do Acre