Depois que lancei minha pré-candidatura, tenho recebido muitos ataques’, diz vereadora Michelle Melo

Por meio de suas redes sociais, a vereadora de Rio Branco e pré-candidata a deputada estadual, Michelle Melo (PDT), declarou, na última terça-feira, 21, ser vítima de perseguição política.

“Depois que lancei minha pré-candidatura a deputada estadual, tenho recebido inúmeros ataques sórdidos, com fake news, com gente querendo me negar o direito a ser pré-candidata”, disse Michelle.