Deolane Bezerra ostenta shape definido em ensaio com peça amarela

A influenciadora Deolane Bezerra agitou as redes sociais após compartilhar uma sequência de fotos de um momento de descanso. Os cliques renderam para a famosa mais de 1 milhão de curtidas.

Nas imagens, a loira aparece curtindo um dia ensolarado na piscina de um hotel luxuoso. Com um biquíni amarelo modelo asa delta, a gata ostentou seu corpaço em meio a paisagem repleta de coqueiros da região.

“Sintonize sua vibração, não há tempo pra viver em vão 🎶❤️”, escreveu Deolane, que desde o último ano tem investido na carreira de cantora.

Nos comentários, claro, não faltaram elogios dos fãs para sua beleza escultural: “Uma linda mulher“, “Diva”, “Aaaa, que mulherrrr perfeitaaa”, “Assim você acaba com a concorrência“, “Muito linda’”.

Deolane falou sobre treta com Mirella

Recentemente Deolane Bezerra decidiu falar os detalhes por trás do fim da sua amizade com MC Mirella. Em participação no podcast PodDelas, ela revelou que a cantora ficou chateada por conta de um suposto romance de sua irmã com Dynho Alves.

Segundo a viúva do MC Kevin, após descobrir o rolo entre os dois, ela decidiu se afastar e parou de segui-la nas redes sociais. “Eu sou muito a favor do amor, mas não conto a traição porque [o casal] volta e quem se lasca é quem contou“, iniciou.

“Não me meto mais na relação de ninguém. Teve esse negócio aí da Mirella com a minha irmã e o Dynho, sobrou para mim. Ninguém coloca Dayanne, colocam: ‘A irmã da Deolane’. Mulher, eu vou fazer o quê?”,falou ela.

A famosa continuou afirmando que nem ao menos sabe confirmar se sua irmã chegou a ficar com Dynho, já que na ocasião não estava no mesmo local. “Você estava em outro planeta? Saiu lá [na mídia] que a Mirella parou de falar comigo porquê a minha irmã está próxima do Dynho. Ficaram, não sei la. Mulher, eu não estava nem no local, eu estava no meu quarto dormindo“, disse a advogada.

E completou: “Se ficou ou não ficou, eu não sei. Eu falei: Quando se tratar da minha pessoa a gente pode conversar e aí ela parou de me seguir no Instagram. Eu nem parei porque pra mim.. Agora eu parei porque colocou meu nome no meio”,falou ela.

A loira finalizou dizendo que gosta bastante da ex-Fazenda e não tem nada contra a ela. “Eu amo a Mirella, uma menina dócil, independente, bonita, de sucesso. Eu até falei: ‘Se liberta, meu amor’”, contou no podcast.