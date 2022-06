Dentista de 23 anos morre após ser atropelada

- Publicidade -

A jovem Ranitla Scaramussa Bonella, 23 anos, morreu após ser atropelada no km 295, da BA-001, em Ilhéus (BA) no sábado (11). De acordo com a Polícia Civil, a vítima atravessava na faixa de pedestres da rodovia quando foi atingida pelo veículo.

Ainda segundo a polícia, o motorista fugiu sem prestar socorro. A reportagem da ISTOÉ entrou em contato com o suspeito de atropelar Ranitla, mas até o momento não obteve retorno. O caso é investigado na 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus.

Em nota divulgada pela prefeitura da cidade, o prefeito Mário Alexandre lamentou a morte da jovem, que era recém-formada em odontologia. Conforme a nota, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado para prestar os primeiros socorros, mas a jovem não resistiu.

“Não temos palavras para expressar os nossos sentimentos. Pedimos ao Bom Deus que acolha sua alma no Reino Celestial, dê forças, acalme e proteja os seus familiares e entes queridos”, lamentou o prefeito.

Nas redes sociais, a clínica onde a dentista trabalhava em Eunápolis (BA) também divulgou uma nota de pesar.

“Ranitla deixará muitas saudades em todos que tiveram a oportunidade de conviver com ela. Uma pessoa amiga, carinhosa, amável e profissional comprometida com seus pacientes. Fica o carinho e a certeza de que ela estará sempre presente em nossos corações”, diz a nota da Sorrisos Eunápolis.

Fonte: IstoÉ