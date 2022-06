Deborah Secco rebate críticas após assumir “fase piranha”: “Sociedade hipócrita”

- Publicidade -

Após ser sincera sobre a sua vida íntima e assumir que já teve uma fase “danadinha”, Deborah Secco desabafou sobre as críticas que tem recebido. Em entrevista, a atriz disse que “vive numa sociedade hipócrita” e afirmou que as experiências pelas quais passou fizeram com que ela se olhasse “com mais empatia”.

“O povo não sabe ouvir verdades. A gente vive numa sociedade hipócrita, que não lida bem com os próprios defeitos. É uma sociedade em que fazemos muito pela opinião do outro”, declarou a atriz ao colunista Lucas Pasin, do UOL. “Só que para mim foi libertador poder me olhar com mais empatia.Olhar e saber que não fui perfeita, e que meus erros contribuíram para quem sou hoje”.

” Me exponho porque sei que existem mulheres que se enxergaram em mim. Poderia ficar quieta, fazendo autoanálise em casa, e com os meus. Mas vivemos em uma sociedade cruel, que cobra a perfeição, e nós não temos”, continuou. “Se alguém publico tivesse me contado isso antes, a minha vida teria sido mais leve. Por isso eu tento ser essa pessoa pública na vida de alguém. Se eu tirei o peso das costas de uma mulher, já cumpri minha missão.”

Deborah ainda falou sobre a preocupação com a reação da família ao falar detalhes tão íntimos sobre a sua vida: “Uma pessoa sincera não pode se esconder. Essa é a minha natureza, é o que eu sou. Se eu luto pela liberdade de sermos quem somos, não posso ser diferente por alguém. A minha família, meu marido, escolheram estar do meu lado e gostam de mim. Amar o perfeito é fácil, mas é de mentira”, afirmou.

Fonte/ Portal Yahoo.com