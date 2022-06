Deborah Secco abre o jogo sobre primeira relação com mulher e destaca: ‘Nunca tive preconceito’

Deborah Secco é muito aberta sobre a vida pessoal. A atriz falou a respeito da sua relação com a bissexualidade, afirmando que “quebrou barreiras dentro de si” ao se relacionar com uma mulher pela primeira vez.

“Se eu falar que não quebrei nenhuma barreira dentro de mim, é mentira. Você escuta a vida inteira que tem que se casar com homem. É conduzida para isso. Mas foi fácil de quebrar, porque não tem certo ou errado em gostar, em se apaixonar. Se me fez bem e não fez mal a ninguém, faz sentido para mim”, declarou em entrevista à Patrícia Kogut, do jornal “O Globo”.

Deborah, que revelou já ter namorado uma famosa, detalhou que após um estranhamento inicial, seguiu se relacionando de forma bem resolvida e sem preconceito.

“Mas a sociedade cria em você uma minibarreira. Pensei: ‘Meu Deus, e agora?’. Mas demorou três segundos. Sou livre, bem resolvida e nunca tive preconceito. Quando aconteceu comigo, tive os primeiros segundos entendendo, indo contra o que foi ensinado. Pensei: ‘Nossa, que ridículo, vou rir disso e seguir adiante’. Prefiro evitar falar em datas para não expor. A primeira pessoa com quem fiquei talvez não fosse conhecida, mas pode ser que pessoas próximas saibam”, completou.

Deborah Secco comenta envolvimento com outras mulheres

Deborah Secco contou que apesar de ter se relacionado com algumas mulheres, só teve “uma história” com uma delas.

“Essa relação, que para mim foi um namoro, não sei para a outra pessoa, foi a única que tive com mulher, mas não o único envolvimento. Com as outras não criei uma história, não namorei. Tive apenas encontros”, disse.

Deborah explicou ainda que o seu interesse não tem tanta relação com o gênero dos parceiros e sim com suas personalidades:

“Eu acho que as pessoas são diferentes, independentemente do sexo. Já estive com homens muito mais parecidos com mulheres do que com muitos outros homens. O que importa são as experiências, as personalidades”.

Após inúmeras aventuras amorosas, Deborah está há sete anos com o ator Hugo Moura, pai de sua filha, Maria Flor, de 6 anos.

Fonte: Purepeople