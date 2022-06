De Dynho a Geisy Arruda: 10 famosos que bombam em site de conteúdo adulto

Para se ter ideia, de acordo com a plataforma, só no primeiro trimestre de 2022, a rede alcançou mais de 70 mil criadores de conteúdo e 2 milhões de assinantes.

Pensando nisso, resolvemos listar 10 famosos que estão bombando por lá.

Confira:

Dynho Alves

Apesar da sua entrada ter sido recente, o cantor já atraiu inúmeros fãs que desejam acompanhar suas imagens mais quentes. Em um mês, Dynho já bateu mais de 6 mil curtidas em 16 posts. O próprio já afirmou que espera alcançar a marca de faturamento de R$ 1 milhão até o fim de 2022. Sua assinatura custa R$ 49,90.

Tati Zaqui

A cantora, conhecida pela sua sensualidade e seu cabelo azul, marca registrada dela, está desde XX na Privacy, e durante esse período já fez mais de 100 posts, totalizando 53,7 mil curtidas. Sua assinatura custa R$ 79,90.

Geisy Arruda

Conhecida pela polêmica do vestidinho rosa, Geysi Arruda tem se aventurado no mundo da criação de conteúdo adulto. A modelo anunciou sua entrada na Privacy em março, possui 313 postagens e 66,7 mil curtidas. Já o valor da sua assinatura é de R$ 89,90 e ela já faturou mais de R$ 50 mil.

Rita Cadillac

Aos 67 anos, Rita Cadillac atendeu ao pedido de fãs e entrou para a Privacy. A ex-chacrete posta conteúdos ousados no aplicativo e cobra uma mensalidade de R$ 65,00.

MC Mirella

A cantora e ex-participante do reality show A Fazenda, também vem fazendo um grande sucesso na plataforma. Ao todo já foram mais de 62 postagens com 11,6 mil curtidas. Recentemente, ela especulou a produção de alguns conteúdos na Privacy junto com o seu ex-marido Dynho, que levou os fãs à loucura. A MC cobra R$ 69,90 pela assinatura do seu perfil.

Grazi Mourão

A influenciadora Grazi Mourão é uma das que mais chama a atenção na Privacy. Desde a sua entrada já bateu um faturamento de mais de R$ 1 milhão. Atualmente, ela conta com 479 postagens e uma assinatura de R$ 79,90.

White Fairy

A mineira, que já conta com conteúdos sensuais no seu perfil do Instagram e no TikTok, também investiu na plataforma de conteúdo adulto e vem atraindo cada vez mais fãs. Desde a sua entrada já foram mais de 250 posts, com 25,5 mil curtidas. Sua assinatura custa R$ 69,90.

Kinechan

Assim como a White Fairy, Kinechan também já é conhecida pelos seus conteúdos mais sensuais nas redes sociais, mas o que faz ela chamar ainda mais atenção, é seu estilo, que remete aos cosplays de animes. A criadora já tem 275 postagens na Privacy.

Aline Flor

Aline Flor, do Casal Nerd, também é um dos destaques da plataforma. A musa faz vários posts sensuais, que atraíram mais de 2 mil curtidas. O valor da sua assinatura na plataforma é de R$ 59,90.

Leticia Reed

Conhecida já mundo de conteúdos adultos, Reed se destaca pelos conteúdos ousados. A criadora já fez mais de 800 posts e possui mais de 100 mil curtidas. Sua assinatura custa R$ 79,90.