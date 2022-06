Datena recebe previsão macabra e se desespera após sinal: “Tô preocupado”

- Publicidade -

O apresentador do Brasil Urgente, Datena, relatou aos telespectadores, nesta segunda-feira (20), que recebeu uma previsão macabra. Em resumo, ele recebeu uma profecia de uma vidente e ficou muito assustado.

Datena compartilhou com o público detalhes sobre a previsão macabra. Em resumo, uma pessoa disse para ele que em breve iriam ameaçar ele e o vereador Mário Palumbo de morte.

Além disso, o âncora contou que está completamente preocupado. Isso porque, o vereador tinha acabado de receber uma ameaça via telefone. “O que eu estou preocupado, agora, que a vidente acertou já pela metade. O Palumbo foi numa vidente que disse que querem matar o Palumbo e a mim. Já acertou 50%, então mais 50% deve pra chegar“, disse Datena.

“Na verdade ela mandou uma mensagem pra mim pelo Instagram falando pra você tomar cuidado e eu também, porque sofreríamos um atentado. A gente escuta, a gente respeita, mas acredito em Deus”, explicou Palumbo.

Contudo, logo em seguida, o apresentador deixou claro que não tem medo de nenhuma ameaça. Além disso, Datena deixou claro não vai deixar de denunciar casos de crimes organizados e corrupção por conta de ameaças.

“Eu tenho medo de viver. Quer matar, pode matar. Eu saio daqui todo dia às 7h30 da noite. Acho que quem ameaça não mata, mas quem quer matar? Pode matar. Eu morro rindo, ciente que eu cumpri minha obrigação aqui na terra. Não tem babaca nenhum que vai me ameaçar e vai me tirar de dar notícia, de jeito nenhum. Não tenho medo de ninguém não. Deus não incluiu entre os meus sentimentos o medo”, finalizou revoltado.

