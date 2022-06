CULTURA: Afluentes Acreanas celebra os 60 anos do Estado do Acre.

- Publicidade -

AFLUENTES ACREANAS é um embarque fluvial pelas curvas do rio Acre, passando pelas Afluentes da história Acreana.

Nessa peça vamos conhecer a história do Acre contada nos livros, no boca a boca e aquela que todo mundo tenta esconder.

A peça é ganhadora o Prêmio de Literatura na categoria Dramaturgia pela FGB e do Prêmio Nacional Arcanjo de Cultura, em São Paulo.

Nessa temporada convidamos todos a celebrar conosco a partir do dia 15 de Junho o aniversário do Estado com teatro, música e muitos produtos acreanos. Nos dias 17, 18 e 19 a partir das 18:30 teremos uma feira com vários produtos amazônicos ao som de Heloy de Castro no sábado, antes da apresentação da peça.

Adquira seu ingresso através do link: https://wa.me/message/RYAQDDSLXKKQF1

Ou do telefone: 68 99229-8226

Inteira: 20 Meia: 10

Além disso, estaremos recebendo doações para o abrigo da Isabela Macowski de doguinhos, quem trouxer 1 kg de ração, paga meia!!

Ficha Técnica

Classificação: 12 anos

Dramaturgia e direção: Jaqueline Chagas

Poemas: Iandra Moraes

Produção: Jaqueline Chagas

Composições originais: Jaqueline Chagas, Bel Gabs e Eduardo Bibiano.

Canto: Bel Gabs

Piano: Eduardo Bibiano

Elenco: Caê Bernardo; Iandra Moraes; Netty França.

Iluminação: Jaqueline Chagas

Fotografia: Partografando

Designer gráfico: Wesley Silva

Figurinos: Naomyh Narrimann

Financiamento: Cervejaria Altaneira

Apoio: Produtos Miragina

Fonte/ Jornal Opinião