Cruzeiro do Sul registra dois assassinatos em menos de 12 horas

Dois homicídios foram registrados em Cruzeiro do Sul, no último sábado, 4. Segundo informações repassadas pela polícia, R. T. F. 37 anos, foi assassinado após um desentendimento em um bar, na beira do rio. Ele foi atingido por um golpe de faca nas costas, após ir as vias de fatos com o envolvido. A vítima chegou a ser socorrida, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas acabou morrendo no pronto-socorro.

Já o ‘envolvido’, seria Jonas de Lima Rodrigues, alcunha ‘Peruano’, autor do assassinato noticiado acima. Ele foi morto horas depois, de ter matado R. T. F. de 37 anos. A motivação: vingança. Jonas Lima foi localizado no bairro São José e assassinado a tiros.

A Polícia Civil deve seguir as investigações, para confirmar a ligação entre os dois casos.

Por Juruá Em Tempo