Criminoso usa muletas e morre após tentativa de assalto em agência: veja o vídeo

As imagens mostram momentos da ação do criminoso durante a tentativa de assalto à agência financeira

Um homem identificado como Nilton César Silva Aguiar foi morto após trocar tiros com um segurança de uma agência financeira no final da manhã desta segunda-feira, 20, no município de São Mateus, no estado do Maranhão. Câmeras de segurança mostram que o criminoso chegou no local com o uso de muletas, provavelmente para não levantar suspeitas.

Segundo informações, ele contava com a ajuda de mais dois comparsas, que conseguiram fugir. Informações da Polícia Civil do Maranhão apontam que o homem morto é fugitivo de uma penitenciária do estado do Piauí, onde era suspeito de participar de sequestro contra um comerciante, em abril deste ano.

Nas câmeras de segurança é possível ver que Nilton tenta alvejar o segurança com tiros, mas acaba levando a pior. O profissional da segurança consegue se esconder, mas é seguido pelo criminoso que tenta disparar contra a cabeça dele, mas aparentemente, a arma falha.

O criminoso tenta fugir pela porta giratória, mas não consegue e cai, morrendo no próprio local. O vigilante foi atingido no braço e levado para um hospital da cidade. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Veja o vídeo: