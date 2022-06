Criminoso encara câmera durante assalto: ‘pode filmar, estou f*dido mesmo’

- Publicidade -

Após invadir e roubar uma loja de chinelos em São Vicente, no litoral de São Paulo, um criminoso mandou um recado através da câmera de segurança: “pode filmar, estou f*dido mesmo”.

De acordo com o G1, a ação do criminoso foi registrada por uma câmera do estabelecimento. Nas imagens é possível perceber quando o homem entra tranquilamente no comércio, cumprimenta uma funcionária e pergunta quantas pessoas estão no estabelecimento. Ao saber que eram apenas três, ele avisa que é um assalto e pede o dinheiro do caixa.

Enquanto aguardava pelo dinheiro, o homem ordena que uma das pessoas não se mexa. Logo depois, ele encara a câmera e diz não se importar em estar sendo filmado. Antes de fugir, o criminoso ainda pede para que ninguém grite ou corra.

Ao g1, uma funcionária, que preferiu não se identificar, conta que a ação foi muita rápida e que não se lembra quanto de dinheiro havia no caixa.

“Ficamos com medo na hora do ocorrido, de ele ter alguma faca ou algo do tipo. Porém, ficamos aliviadas pelo fato dele ter sido pego logo em seguida”, conta.

O assaltante foi preso logo em seguida, de acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM). Ele foi levado ao 1º Distrito Policial (DP) de São Vicente.

Ação de criminosos

No última sexta-feira (17), um outro assalto aterrorizou clientes de um salão de beleza em São Vicente. Quatro homens invadiram o local e levaram joias e dinheiro das mulheres que estavam fazendo as unhas e o cabelo. Um dos criminosos estava armado e a ação foi filmada por uma câmera de segurança do salão. Os assaltantes fugiram em bicicletas.