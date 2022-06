CRIME: Secretário Municipal é flagrado pela Polícia Federal abastecendo carro particular

- Publicidade -

Na manhã da última quinta-feira, 09 de junho, a Polícia Federal prendeu em flagrante, o secretário adjunto da pasta da Agricultura da Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Após denúncia recebida pela delegacia, agentes da Polícia Federal, realizaram diligência no local, para a devida conferência dos fatos, na qual flagraram o secretário, realizando o abastecimento de seu carro particular em um posto de combustíveis da cidade (ATEM), com o dinheiro do contribuinte.

O pagamento foi realizado pela pasta da Agricultura, por meio de contrato firmado entre o estabelecimento, e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Outras diligências policiais foram feitas, e confirmaram a prática costumeira de abastecimento no referido posto de combustível, confirmando o crime de “peculato”.

O secretário adjunto foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Cruzeiro do Sul, onde teve decretada sua prisão com tipificação no crime do art. 312 do Código Penal (CRIME DE PECULATO).

Fonte/ O Alto Acre