Criança de 11 anos participa de assalto a mão armada

Na noite desta quarta-feira, 22, uma guarnição do 1° Batalhão foi acionada para atender uma ocorrência de roubo contra um motorista de aplicativo.

De acordo com a vítima, ele trafegava na rua Rondônia onde havia deixado uma cliente, quando teve o carro fechado por um táxi, de onde saíram quatro pessoas que o renderam e roubaram o aparelho celular.

Segundo a vítima, um dos assaltantes seria uma criança, que apontou a escopeta enquanto os outros mandavam ele atirar.

Após o roubo os criminosos fugiram, mas foram interceptados por uma guarnição da Polícia Militar.

Para surpresa dos policiais, entre os suspeitos estavam três menores e um homem de 26 anos que dirigia o táxi, e entre os menores, um menino de apenas 11 anos que na Delegacia afirmou que já estaria cometendo crime deste os seis anos, mesma idade quando fez a primeira tatuagem.

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA proíbe a apreensão de criança menor de 12 anos, que flagradas em qualquer participação de ato infracional deve ser entregue aos pais ou responsáveis, não sendo imputado nenhuma medida socioeducativa.

Segundo informações, o taxista em que a criança e os adolescentes estavam, seria um táxi compartilhado e estaria no nome da mãe do motorista de 26 anos que alegou ter pego os menores em uma corrida, porém a versão dele foi desmentida pelos menores que afirmaram que já haviam praticados outros roubos na companhia do taxista que tem envolvimento com a prática criminosa.

Foi dado voz de prisão ao maior de idade e os menores foram apreendidos e conduzidos a Delegacia Central de Flagrantes para procedimentos Judiciais.