Criança de 10 anos mata a tiros mulher que discutia com sua mãe

Uma menina de 10 anos, que não teve a identidade divulgada por ser menor de idade, foi presa após ser acusada de matar a tiros uma mulher que estava discutindo com sua mãe. O crime aconteceu em Orlando, na Flórida (EUA).

Segundo informações do jornal The Washignton Post, Lashun Rodgers, de 41 anos, estava em um churrasco em seu condomínio quando a garota e sua mãe, Lakrisha Isaac, 31, chegaram ao local.

Testemunhas disseram que as duas mulheres começaram a gritar uma com a outra por conta de uma publicação em uma rede social. Logo depois, teriam começado a trocar socos.

Em determinado momento, Lakrisha Isaac entregou à filha uma bolsa que continha uma pistola, de acordo com um depoimento. Enquanto a briga continuava, segundo a polícia, a garota de 10 anos disparou dois tiros, atingindo Rodgers na cabeça.

Uma testemunha falou ainda que ouviu a criança gritar: “Você não deveria ter mexido com a minha mãe”.

A menina pode enfrentar uma acusação de assassinato em segundo grau, ou seja, quando o crime não é premeditado.

Já a mãe, Lakrisha Isaac, está sob custódia e enfrenta uma série de acusações, como homicídio culposo por negligência, agressão agravada com arma de fogo, negligência infantil e armazenamento negligente de arma de fogo.

O jornal The Washignton Post revelou também que, de acordo com testemunhas, as duas deixaram o local do crime logo após o ocorrido “sem mostrar remorso ou culpa”.

À polícia, a garota disse que viu a vítima “cortar a cabeça da mãe com uma pedra durante a discussão”. Porém, a própria mãe negou ter sido agredida com qualquer objeto.

A criança falou também que ouviu a mulher ameaçar “trazer sua família” para agredir Isaac.

“Quando ela ouviu isso, disse que ficou brava, porque tem problemas com raiva. Ela atirou uma vez e viu Rodgers cair. Ela [a menina] sabia que atingiu Rodgers na cabeça e também tinha consciência de que ela morreu depois“, disse a autoridade ouvida pelo jornal local.