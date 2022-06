Crescimento na geração de empregos comprova retomada da economia acreana pós-pandemia

Os números do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência, revelam que a economia do Acre está reagindo de maneira positiva após o período mais crítico imposto pela pandemia do novo coronavírus.

Após uma fase extremamente atípica para o comércio e setor produtivo, o estado voltou a se destacar na geração de novos postos de trabalho. O saldo contabilizado entre 2019 e 2021 foi de 12 mil empregos. Destaque para 15 cidades acreanas que contribuíram diretamente para alcançar este resultado.

Nesta série comparativa, 2021 apresentou os melhores resultados. Enquanto em 2019 menos de mil empregos foram consolidados, em 2021 o saldo ultrapassou oito mil postos formais com carteira assinada

Artes, cultura, esporte e recreação; atividades administrativas e serviços complementares; atividades profissionais, científicas e técnicas; comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas; construção civil; eletricidade e gás; indústria de transformação; informação e comunicação; e saúde humana e serviços sociais foram os setores que mais empregaram nos últimos três anos.

Quando comparado aos demais estados da Região Norte do país, o Acre ocupa posição de destaque. Em 2020, registrou o segundo maior crescimento e, no ano passado, ficou atrás somente de Tocantins e Rondônia.

Governo do Estado faz sua parte pelo desenvolvimento do Acre

Nos últimos três anos e meio, o governo tem contribuído com o fortalecimento da economia. Por meio de contratação de novos servidores, prioridade às empresas locais em compras governamentais, criação de programas voltados para a geração de empregos, incentivo ao agronegócio e execução de grandes pacotes de obras públicas, o Estado não mede esforços em favor do desenvolvimento do Acre.

“Nosso governo entende que é preciso criar as condições necessárias para que o estado cresça. Temos feito isso desde o início da nossa gestão e os frutos começam a aparecer. Continuaremos trabalhando ainda mais para que as pessoas tenham mais oportunidades”, comentou o governador Gladson Cameli.

Durante esta semana, o chefe de Estado cumpre agenda em Genebra, na Suíça, onde participa da 110ª Conferência da Organização Internacional do Trabalho (OIT), e em Londres, no Reino Unido. O principal objetivo da viagem ao continente europeu é apresentar as potencialidades da região e atrair investidores internacionais para o Acre.

“Temos uma posição extremamente privilegiada em relação ao Oceano Pacífico e países andinos. Nossas terras são excelentes para o agronegócio sustentável e o mundo inteiro tem o desejo de conhecer a Amazônia. O Acre tem tudo para se desenvolver muito nos próximos anos e temos pressa para que isso aconteça”, enfatizou Cameli.

Fonte: Agência Acre