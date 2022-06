Corpus Christi é feriado? Entenda se a data em 2022 foi antecipada

A data de Corpus Christi deixa os brasileiros muito confusos todo ano: afinal, é feriado ou não? Além da dúvida em torno da data, há ainda um agravante: em alguns municípios onde há feriado, a data já foi antecipada no ano passado. Ou seja, tudo fica mais confuso em 2022.

Corpus Christi não é um feriado nacional – como o Carnaval, a data é ponto facultativo na maior parte do Brasil. Por isso, fica a cargo do empregador conceder folga ou não. É tradição, contudo, grande parte das empresas dar folga nesta data, assim como ocorre no Carnaval.

Diversas cidades pelo Brasil consideram a data um feriado municipal – é o caso de São Paulo (SP), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG), entre várias outras. Neste caso, a folga do trabalhador deve ser respeitada por lei – ou deve ser feito um pagamento adicional caso o funcionário trabalhe na data.

Feriado de Corpus Christi foi adiantado? Para tentar aumentar o isolamento social durante a onda de casos e o recorde de mortes de covid-19 no início de 2021, algumas cidades do Brasil anteciparam o feriado de Corpus Chrsti, juntamente a outras datas. É o caso, por exemplo, da cidade de São Paulo (SP). O então prefeito Bruno Covas (PSDB) adiantou diversos feriados entre o fim de março e o começo de abril.

Não só o de Corpus Christi 2021 estava na lista como também o de 2022 – ou seja, se sua empresa adotou o decreto e você folgou no fim de março de 2021, não terá direito ao feriado de Corpus Christi neste ano. Veja os feriados antecipados na cidade de São Paulo: Corpus Christi (2021) Consciência Negra (2021) Aniversário de São Paulo (2022) Corpus Chrsti (2022) Consciência Negra (2022).

É bom ficar atento porque essa foi uma medida municipal da cidade de São Paulo. Outras cidades do país também adotaram estratégias semelhantes, então é bom você checar o status da sua cidade. No caso da cidade do Rio de Janeiro (RJ), por exemplo, Corpus Christi não fazia parte dos feriados adiantados pelas autoridades.

Fonte/ Portal Uol