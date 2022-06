Corpus Christi: agências bancárias não abrem nesta quinta-feira

- Publicidade -

Apesar de ser ponto facultativo e não feriado nacional, alguns serviços não vão funcionar no dia de Corpus Christi. As agências bancárias, por exemplo, estarão fechadas em todo o país nesta quinta-feira (16). No entanto, o funcionamento dos bancos será normal na sexta-feira (17).

Mesmo a data tendo sido antecipada na cidade de São Paulo, os bancos não vão abrir no dia 16 de junho, informou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

No dia de Corpus Christi, funcionarão apenas as áreas de autoatendimento, assim como os canais digitais e remotos como internet e mobile banking. Os atendimentos pelo celular, computador e telefônico estarão disponíveis.

Quem tiver contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento para o dia 16 de junho poderá pagá-los, sem acréscimo, na sexta-feira (17).

Fonte: Agência Brasil