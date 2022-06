Corpo de brasileiro morto a tiros na Bolívia é encaminhado para o IML de Rio Branco

- Publicidade -

O brasileiro Antônio Deuzimar Santiago da Silva foi morto a tiros, nesta quinta-feira (16), em um ramal da Bolívia, país que faz fronteira com o estado do Acre. Não há informações sobre a identidade e nem a prisão do suspeito do crime.

O Centro de Operações Policiais Militares (Copom) informou que, por causa do acordo que há entre os dois países, o corpo foi entregue para as autoridades brasileiras e levado para o Instituto Médico Legal (IML) da capital acreana.

A ocorrência foi atendida pela polícias Militar e Civil do município de Capixaba, interior do estado acreano. Ainda de acordo com o Copom, a pessoa que ligou para o socorro relatou apenas que Antônio Deuzimar da Silva havia sofrido ferimentos de arma de fogo, mas não soube detalhar o motivo.