Corpo de Bombeiros é acionado para apagar incêndio em terreno baldio

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas que consumia os entulhos em um terreno baldio localizado na Rua José Maria Rios no Bairro Vila Ivonete na noite desta Quarta-feira, 29.

Por voltas das 19 horas, populares ligaram para os Bombeiros informando que um terreno baldio estava pegando fogo, ao lado do terreno tem um prédio residencial e uma casa.

Segundo informações, as chamas estavam próximo da casa, mas os Bombeiros chegaram a tempo e conteram o fogo evitando a propagação do mesmo para o interior da residência.

Populares informaram que viram algumas pessoas soltando rojões na redondeza, mas não se sabe se pode ter caído faíscas dentro do terreno baldio e com isso ter dado início ao incêndio.