Conselho investiga responsável por vazar informações de Klara Castanho: “Crime”

O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) se pronunciou neste domingo (26) sobre o caso da atriz Klara Castanho, que teve seus dados sigilosos vazados e divulgados, e garantiu que fará uma investigação para identificar os responsáveis pelo ocorrido.

É que, após sofrer um estupro, a artista engravidou e decidiu dar a criança à adoção, no entanto, de acordo com o seu relato, ela foi ameaçada por uma enfermeira de vazar o caso e não demorou muito para que isso acontecesse. Em nota oficial, o Cofen se solidarizou com o ocorrido.

“O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) manifesta profunda solidariedade à atriz Klara Castanho, que, após ser vítima de violência sexual, teve o seu direito à privacidade violado, durante processo de entrega voluntária para adoção, conforme assegura o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)”, inicia o comunicado compartilhado nas redes sociais.”

“Diante dos fatos, o Cofen determinou a apuração do caso e tomará todas as providências que lhe couber, para a identificação dos responsáveis pelo vazamento de informações sigilosas, pertinentes ao acontecimento”, continua a nota.

“O princípio basilar da Enfermagem, é a confiança. Portanto, o profissional de saúde que viola a privacidade do paciente em qualquer circunstância, comete crime, e atenta eticamente contra a profissão, conforme prevê o Art. 82 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem”, esclarece o comunicado oficial.

AGRADECEU O APOIO

Mais cedo, a atriz Klara Castanhodecidiu responder a onda de carinho e apoio que recebeu de amigos, fãs e famosos. Após um relato comovente do abuso que sofreu, ela recebeu mensagens de muito carinho e decidiu se manifestar.

Nas redes sociais, a artista se deparou com várias publicações feitas por atores, atrizes, entre outras celebridades, e se emocionou com o apoio. No meio de todo o drama que está enfrentando, ela agradeceu as mensagens de carinho.

Fonte/ Portal Contigo