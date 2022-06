Confusão em casamento deixa pai da noiva esfaqueado por primo do noivo

- Publicidade -

Na madrugada deste domingo (12), uma cerimônia de casamento se transformou em uma briga, em um salão de festas no bairro Caiçara, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Durante a confusão, o pai da noiva, de 45 anos, acabou sendo esfaqueado por um dos convidados. Segundo relatos das testemunhas à polícia, o suspeito é primo do noivo.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada para ir até o salão de festas para atender uma ocorrência de briga generalizada.

Segundo o registro policial, por volta da 1h45, uma equipe da PM chegou até o salão de festas para atender o caso.

No local, o tio da noiva foi quem atendeu a Polícia Militar após a confusão e contou aos militares sobre os acontecimentos. Segundo o relato dele, era realizada a festa de casamento da sobrinha quando uma discussão entre os convidados se tornou uma briga.

Conforme o registro da ocorrência, o pai da noiva tentou interferir e no meio da confusão foi atingido por algum objeto perfuro-cortante, provavelmente uma faca, causando dois cortes. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros-socorros ao pai da noiva. A vítima foi encaminhada a um hospital particular e não corre risco de morte.

O agressor foi identificado como sendo primo do noivo, um rapaz de 22 anos. Após a agressão, ele entrou em um carro e fugiu da festa de casamento.

O caso foi registrado inicialmente com lesão corporal dolosa, na delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol (Depac Cepol).

Fonte: Yahoo notícias