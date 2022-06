Condenado por morte de jornalista é preso após 33 anos do crime

- Publicidade -

Cezar Narciso de Souza, ex-policial militar e um dos condenados pelo assassinato da jornalista Maria Nilce no ano de 1989, em Vitória. (ES), foi preso na tarde desta terça-feira (28/6) por uma força-tarefa formada por agentes da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e por guardas municipais de Vitória, Vila Velha, Serra e Viana.

Vítima de um crime de grande repercussão à época, Maria Nilce foi foi morta com três tiros quando chegava com a filha em uma academia na Praia do Canto. As informações são do g1.

Matérias que Maria Nilce escrevia no antigo “Jornal da Cidade” sobre o tráfico de drogas no estado teriam sido a motivação do crime, cujas investigações apontaram como mandante o empresário José Andreatta. Ele teria contratado o ex-policial civil Romualdo Eustáquio Luz Faria, o “Japonês”, que, por sua vez, subcontratou dois pistoleiros para a execução: José Sasso e Narciso.

A dupla de executores teria fugido com o auxílio do piloto de avião Marcos Egydio Costa e do também policial civil Charles Roberto Lisboa, de acordo com a PF.