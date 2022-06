Compadre Washington tem prisão decretada pelo Tribunal de Justiça de SP

Compadre Washington, conhecido pela sua carreira de sucesso como cantor do É o Tchan, pode ser preso a qualquer momento após o Tribunal de Justiça do estado de São Paulo decretar o pedido para sua detenção.

De acordo com a coluna de Leo Dias, Compadre Washington irá responder na justiça uma dívida de pensão acumulada em R$ 130 mil de um de seus 10 filhos.

Luiz Felipe, filho do cantor, possui 20 anos e cursa o ensino superior em uma universidade. O jovem não recebe a pensão do pai a dois anos, o que acarretou no alto valor da dívida de Compadre Washington.

Vale mencionar, ainda, que de acordo com o colunista, essa não é a primeira vez que o músico atrasa a pensão do filho Luiz.

Em 2020, o vocalista do É o Than devia R$55 mil ao filho, pagando a dívida somente mediante a um processo, que correu na justiça durante a pandemia.

Atualmente, o valor estipulado da pensão de Luiz Felipe é de R$ 4.800 (quatro mil e oitocentos reais) mensais.

OUTROS FILHOS

Em 2019, Compadre Washington já havia se envolvido em mais uma polêmica envolvendo pensão alimentícia. Ele foi acusado judicialmente de estar atrasando a pensão do filho Alexandre, de 9 anos na época.

Mãe do menino, Débora Souza concedeu uma entrevista a Fábia Oliveira na época. Ela afirmou que o artista não estava pagando o valor, de dois salários mínimos, integralmente.

Na época da polêmica, a assessoria do músico se pronunciou e negou tudo: “A assessoria jurídica do cantor Compadre Washington informa que desconhece qualquer débito pendente em relação à pensão alimentícia do filho Alexandre. E afirma ainda que, sempre que possível, quando o artista está na cidade em que a criança reside, procura manter contato com o filho, como aconteceu no último dia dos pais. Todas as providências judiciais relacionadas às temerárias acusações já estão sendo tomadas“.