Compadre Washington se manifesta após suposto pedido de prisão por não pagar pensão

Compadre Washington, do grupo É o Tchan, se pronunciou, neste sábado (4), sobre a notícia de que poderia ser preso a qualquer momento por deixar de pagar pensão para um dos dez filhos dele, Luiz Filipe, que completa 21 anos neste ano.

Segundo comunicado postado no perfil oficial do cantor no Instagram, ele recebeu inesperadamente a notícia e afirmou que a informação não procede.

A informação de que o cantor pode ser preso a qualquer momento não é verdadeira, pois não existe mandado de prisão expedido”, diz parte da nota. “Deixamos claro que os únicos que têm acesso a esse processo são os advogados habilitados e as próprias partes, e será requerida uma apuração sobre quem violou a proteção do segredo de Justiça”, completou a assessoria de Compadre Washington.

Mais cedo, o jornalista Leo Dias divulgou que Compadre Washington estaria devendo pensão alimentícia a um dos dez filhos. Segundo o colunista, o pedido de prisão foi definido no último dia 23 de maio, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e tem um mês para ser cumprido.

Leia a nota de esclarecimento na íntegra

O cantor Compadre Washington recebeu, inesperadamente, a notícia divulgada pela coluna de Leo Dias de que ele “pode ser preso a qualquer momento após adquirir uma dívida de seis dígitos por não pagar pensão alimentícia a um dos seus dez filhos”, Luiz Filipe, que completa 21 anos de idade este ano.

Conforme informado pelo advogado do cantor, Dr Diego Pitombo ao Sr André Suzano Júnior, representante do colunista Léo Dias, a informação de que o cantor pode ser preso a qualquer momento não é verdadeira, pois não existe mandado de prisão expedido. Na ocasião foi informado ainda que o processo tramita sob segredo de justiça, razão pela qual não é permitido o vazamento de informações. Embora tenham sido prestadas essas informações ao colunista, tanto pelo advogado quanto pela assessoria de imprensa do cantor, tais informações foram omitidas na reportagem.

Deixamos claro que os únicos que têm acesso a esse processo são os advogados habilitados e as próprias partes, e será requerida uma apuração sobre quem violou a proteção do segredo de justiça.

Como sempre fazemos, nos colocamos à disposição para demais informações e solicitamos aos veículos que replicaram essa notícia que façam a devida e necessária retratação.

Por R7